LIVE 24 Ore Le Mans 2023 in DIRETTA | Ferrari in testa su Toyota | sfida ancora aperta a 7 ore e mezzo dalla fine!

(Di domenica 11 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.28 Vantaggio di James Calado che scende a 21? con Hirakawa che guadagna così 4?. Gestione delle gomme in casa. 8.25 L’ex pilota di Formula 1 si era buttato dentro ma tagliando la chicane, e ha restituito la posizione al connazionale per evitare di doverla restituire più avanti. 8.23 Robert Kubica all’attacco di Jakub Smiechowski! Il pilota del WRT #41 ha provato ad agguantere la prima posizione della categoria LM P2 sulla #34 del team Europol Competition che al momento guida la gara. Derby polacco che si accende! 8.21 C’è il sorpasso di Rahel Frey a bordo della Iron Dames #85 ai danni della Kessel #57 di Takeshi Kimura per la leadership della categoria LM GTE AM. 8.19 Sorpasso di Glickenhaus su Porsche effettivo per la quinta posizione. 8.17 Pit stop per la Cadillac #2, che si trova ...

clicca qui per iltiming 11° ORA CRASH PEUGEOT Mentre Ferrari e Toyota si marcano stretto per ... 9° ORA INCIDENTE PER LA TOYOTA #7 Anche senza pioggia continuano i colpi di scena nella 24di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.54 Green flag! Si riparte con la Ferrari #51 che torna davanti a tutti. 1.52 FERRARI DENTRO AI BOX!!! Problemi per l'auto #50, costretta a fermarsi per ripa ...