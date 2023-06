LIVE 24 Ore Le Mans 2023 in DIRETTA | Ferrari al comando con Pier Guidi! Toyota tenta la risalita

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023) 11.43 C'è il ritiro nel frattempo per Fassbender, visti i danni importanti alla Porsche. 11.41 18? circa il margine di vantaggio diGuidi () nei confronti di Hartley (). La Slow Zone potrebbe essere un vantaggio per il pilota della Rossa, visto che nella zona dell'incidente di Fassbender non si potrà spingere. 11.39 ATTENZIONE BRUTTO INCIDENTE!!! Si tratta di Michael Fassbender con la Porsche del Proton Competition. Il pilota è riuscito comunque a riprendere la via della pista, rientrando ai box. Ci sarà una Slow Zone piuttosto lunga. 11.36 Attenzione che lasta spingendo con Hartley, ora il margine diGuidi è di 17.323. 11.33 Molto beneGuidi che comunque conserva un buon ...