LIVE 24 Ore Le Mans 2023 in DIRETTA | Ferrari #51 in testa | problemi per la Toyota #8

(Di domenica 11 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.22 Errore clamoroso di Hirakawa, che riparte solo adesso. 14.19 CLAMOROSO incidente per la#8 di Hirakawa. 14.16per la vettura #3 Cadillac di Bourdais, al momento si trova in quarta posizione. 14.13 Rifornimento per la#51 di Antonio Giovinazzi. 14.10 Foratura per la vettura #48 della Idec Sport con Horr pilota, categoria LMP2. 14.07#8 al box, cambio pilota, entra Hirawaka al posto di Hartley. 14.04 Pit Stop per la#50, fuori Nielsen, dentro Antonio Fuoco per l’ultimo stint. 14.01 Attenzione la#8 di Hartley accorcia il distacco a 9 secondi nei confronti della#51 di Giovinazzi. 13.58 Così invece la situazione aggiornata per la ...