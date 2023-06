LIVE 24 Ore Le Mans 2023 in DIRETTA | Ferrari #51 e Toyota #8 si contendono la vetta | perde terreno Ferrari #50

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.10 PEUGEOT #94 a muro! Errore per Menezes alla 'Chicane Daytona'. L'americano riesce a ripartire, ma procede lentamente. 3.09 Solo un secondo e quattro divide ladalladi. 3.06 Calado vs Buemi per la leadership assoluta. Il #51 di AF Corse ed il #8 disono in battaglia. 3.03 Si avvicina Calado, laattacca i nipponici per un posto davanti a tutti. 3.00si avvicina a, tra poco la battaglia per il primato. 2.57 Jan Magnussen a muro alla 'chicane Daytona'. Il #32 di Inter Europol Competition ha provocato automaticamente una nuova Slow Zone. 2.53 Battaglia in LMP2 tra Inter Europol Competition ...