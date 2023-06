LIVE 24 Ore Le Mans 2023 in DIRETTA | Ferrari #51 e Toyota #8 avanti | out #50

(Di domenica 11 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.59 Siamo praticamente a metà gara, la#51 mantiene 3 secondi di vantaggio sulla#8 di Buemi. 3.55 Manca sempre meno al traguardo volante della metà gara,resta distante dache dopo aver compiuto precedentemente il sorpasso resta d. 3.53 Pit lane ricca di protagonisti, anche le Oreca della LMP2 rientrano in vista di una nuova parte nella mitica pista di Le3.50 Meccanici al lavoro in casa, attendiamo una classifica definitiva dopo le varie soste ai box. 3.48tenta di scappare su, ottimo ritmo per gli italiani. 3.44 Una Porsche resta ancora in gara. Dopo quanto accaduto qualche ora fa non era ...

ISTANBUL (TURCHIA) - A 13 anni dal trionfo dell' Inter di Mourinho quella di Simone Inzaghi sogna una nuova impresa allo stadio Ataturk di Istanbul , dove oggi (sabato 10 giugno,21) sfiderà il Manchester City di Pep Guardiola nella finale di Champions League . Segui la partita in diretta ...... la 24che si preannuncia entusiasmante scatterà alle16.00 e vedrà davanti a tutti le due ...ricordiamo la diretta integrale in Italia a cura di Eurosport e gli on - board delle rosse in...MANCHESTER CITY - INTER21 Arbitro : Szymon Marciniak (POL) Assistenti : Pawe Sokolnicki (POL), Tomasz Listkiewicz (POL) Quarto ufficiale : István Kovács (ROU) VAR : Tomasz Kwiatkowski (POL) ...

24 Ore di Le Mans LIVE: segui la gara in diretta Autosprint.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.54 Green flag! Si riparte con la Ferrari #51 che torna davanti a tutti. 1.52 FERRARI DENTRO AI BOX!!! Problemi per l'auto #50, costretta a fermarsi per ripa ...Segui qui l'azione in pista della maratona di La Sarthe, con la diretta testuale Fan di Autosprint, ci siamo! Qui si fa la storia dell'automobilismo, l'attesa sta per finire. L'edizione del centenario ...