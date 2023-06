LIVE 24 Ore Le Mans 2023 in DIRETTA | entra Giovinazzi al posto di Calado nella Ferrari #51

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.29 Hartley con la Toyota #8 comincia ad alzare i ritmi, sono 14 i secondi di distacco dalla#51 di. 13.26 Cambio pilota per la#51, fuorie dentro Antonio. 13.23 Box sia per la#51 che per la Toyota #8. 13.20 Pit Stop per Robert Kubica del Team WRT vettura #41. 13.17 La#50 si trova in settima posizione dopo i problemi avuti ieri notte. 13.14è molto costante nel suo stint, si alza il vantaggio a 16.6 nei confronti della Toyota #8 di Hartley. 13.11 Ricordiamo che il prossimo anno, tra le Hypercar arrivano marchi come Alpine, Lamborghini e Bmw. 13.08 La#51 mantiene il distacco dalla ...