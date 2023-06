L'Inter è tornata a Milano | l'accoglienza dei tifosi e la reazione di Marotta VIDEO

(Di domenica 11 giugno 2023) Una delle notti più amare degli ultimi anni. In casasi respira ovviamente frustrazione per il ko nella finale di Champions League,...

Il Ceo dell'prima di salire in macchina ha salutato un po' freddamente Skriniar, che nei prossimi giorni si accaserà a parametro zero al Paris Saint - Germain. Diverso invece il saluto con l'...Al Mugello , invece, corre la MotoGP , che dopo le qualifiche èin pista per la Sprint . Ma ... City -, la finale di Champions in diretta su Sky - Conto alla rovescia sempre più agli ...... la ruvidezza della realtà èa farsi sentire. Gli choc che hanno colpito l'intero pianeta ... Siamo tutti, allo stesso tempo, liberi e legati, cioè, come direbbe Raimon Pannikar,- ...

L'Inter è tornata a Milano: l'accoglienza dei tifosi e la reazione di ... Calciomercato.com

Una delle notti più amare degli ultimi anni. In casa Inter si respira ovviamente frustrazione per il ko nella finale di Champions League, un sentimento amplificato da un match giocato alla pari con gl ...Il grande sogno dei nerazzurri è svanito, ma la partita è stata molto più equilibrata di quanto ci si potesse aspettare alla vigilia ...