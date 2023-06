L’intelligence in Ucraina spiegata da Younger | già capo di MI6

Leggi su formiche

(Di domenica 11 giugno 2023) La guerra dell’informazione ha avuto un ruolo fondamentale in. E sono estremamente orgoglioso del ruolo svolto dai miei ex colleghi in quel periodo. Hanno prodotto informazioni che si sono rivelate del tutto corrette e che hanno completamente smentito l’idea che Vladimir Putin stesse rispondendo a una provocazione. È stato un elemento straordinariamente importante. Ed è fondamentale per noi rispettare la necessità di proteggere le fonti e i metodi. Questo è un esempio di comedovrebbe essere usata. Ora, non si trattava di intelligence open source. Al contrario, si trattava di informazioni riservate e raccolte in modo eccellente, che i miei colleghi hanno deciso di declassificare e che, pur non avendo dissuaso Putin dalle sue azioni, hanno fatto molto per gettare le basi per una risposta straordinariamente decisa da parte degli ...