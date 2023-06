Leggi su aliveuniverse.today

(Di domenica 11 giugno 2023) La SpaceX ha eseguito tre lanci orbitali, due per la costellazione internet Starlink ed uno per una missione cargo alla ISS nel corso di appena 5 giorni. La cadenza di missioni del razzo vettore9 per il 2023 si avvicina sempre più all'obiettivo di 100 voli in un anno.