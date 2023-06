Lies of P demo | abbiamo provato per voi il mondo distopico dell’opera di Collodi

(Di domenica 11 giugno 2023) Durante il Summer Game Festival è stata annunciata una data di uscita perof P, il souls like di Round8 e Neowiz. 19 Settembre 2023 è la data in cui potremmo avventurarci neldi Carlo. È stata anche annunciata unagiocabile: ecco cosascoperto dallaof P: “In onore del grande scrittore Carlo” Mai ci saremmo aspettati una schermata del genere iniziale, che fa catapultare noi giocatori in questo action RPG soulslike oscuro e tetro. Un’automa dai capelli corvini e dal colorito pallido, con l’unica caratteristica che lo rende un’androide: il braccio sinistro meccanico. Al risveglio, ci troviamo a bordo della carrozza di un treno abbandonato ...

E, se l'annuncio in questione arriva dal Summer Games Fest 2023 che ha già saputo regalare la grande gioia delladiof P e la data d'uscita di Final Fantasy 7 Rebirth , il risultato finale ...Insomma, c'è davvero tantissimo ad attendere i giocatori di tutto il mondo, non resta che provare la, noi restiamo sintonizzati. Tags Deluxe Edition Fireshine Gamesof P... quandoof P sarà finalmente disponibile su console, PC e Game Pass. Nel caso in cui non ... A partire da oggi, infatti, è disponibile unapiuttosto longeva dell'esperienza, scaricabile ...

Lies of P - Prime impressioni dalla demo Nerdevil

IGN ha pubblicato il video completo della demo di Lies of P, lanciata subito dopo la presentazione dell'atteso souslike al Summer Game Fest 2023.Lies of P: annunciata la Deluxe Edition fisica, disponibile dal 19 settembre, per uno dei titoli più promettenti dell'anno.