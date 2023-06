Ora le ricerche si concentrano per trovare, il pastore belga di sei anni che per primo ha ... Si chiamaed è stata lei a proteggerli per tutti i 40 giorni. " Dobbiamo riconoscere il ...I minori - Soleiny, Tien, e Cristin oltre a- sarebbero riusciti a sopravvivere nutrendosi di ...- Destino diverso per. Il cane, diventato un eroe sui social, è stato il primo a ...... in piena Amazzonia colombiana, hanno trovato due bambine di 13 e 9 anni,e Soleiny, un ... Uno in particolare, il pastore belga malinois, di appena sei mesi, è stato decisivo per il ...

Lesly e Wilson, gli eroi che hanno salvato i fratellini nella giungla colombiana TGCOM

Lei si chiama Lesly, ha 13 anni ed è stata già ribattezzata la baby guerriera. Lui invece è Wilson, ha 6 anni ed è un pastore belga. Entrambi, ciascuno con le proprie capacità, sono stati determinanti ...I quattro bambini dell'etnìa huitoto, che per oltre un mese hanno vagato nella selva colombiana, dopo un incidente aereo l'1 maggio in cui sono morte tre persone fra cui la madre, sono giunti in aereo ...