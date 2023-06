Leonardo DiCaprio e la pizza a Caserta

(Di domenica 11 giugno 2023) In uno dei tanti viaggi per l'Italiasi è preso una pausa più che meritata in una pizzeria dirinomata come fra le migliori in Italia e quindi nel mondo. Ma non solo.

Chiamatelo fesso, a. In Europa da qualche tempo, come gli capita spesso, l'attore ha pensato bene di farsi un bel giro nel nostro paese, altra abitudine, ma soprattutto di concedersi una pausa in una ...Cordiale e disponibile co i locali,si gode la vacanza a Caserta per due ottime ragioni... pardon, ...con un look total white in giro per Capri a bordo il carrellino elettrico guidato da Franco che si è prestato a far da driver al famoso attore cliente fisso del Ristorante Aurora, ...

In uno dei tanti viaggi per l'Italia Leonardo DiCaprio si è preso una pausa più che meritata in una pizzeria di Caserta rinomata come fra le migliori in Italia e quindi nel mondo. Ma non solo.Leonardo DiCaprio insieme ai genitori a Caserta: visita la Reggia e mangia la pizza