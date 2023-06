Leggendario Djokovic | vince Roland Garros 23 Slam in carriera | è record

Leggi su feedpress.me

(Di domenica 11 giugno 2023) Novaknella leggenda: il tennista serbo ha vinto il torneo del, stabilendo così ilassoluto di successi in torneiper un tennista: sono 23, uno in più di Nadal.ha battuto Ruud tre set a zero, col punteggio di 7-6, 6-3, 7-5 Novakha indossato per la premiazione la tuta con in bella vista il numero 23. Ora è il tennista piùnte nella storia...