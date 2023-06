Leda Battisti | la cantante di Solo un’estate fa | “No | non sono parente di Lucio”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 giugno 2023)fin da giovane coltiva la passione per la chitarra e incomincia a comporre le prime canzoni. In seguito si diploma in chitarra classica al conservatorio di Terni. Nel 1992 partecipa al programma Partita Doppia presentato da Pippo Baudo, vincendo il premio come Giovane cantautrice. In seguito conquista una borsa di studio al CET di Mogol. È qui che conosce il futuro manager Mario Lavezzi. Nel 1996contatta via e-mail il chitarrista di flamenco Ottmar Liebert, residente negli Stati Uniti. Dopo due anni di sodalizio artistico, nel 1998 esce il primo album, contenente 11 tracce scritte e suonate dalla cantautrice con Ottmar Liebert. L’album entra in classifica trainato dal successo dei singoli L’acqua al deserto, Come il sole e Sei tu. Su invito della Real World ...