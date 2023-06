L' economia dell' Unione Europea è un fiume in secca Bruxelles in ginocchio tra vincoli e promesse di denaro

PIRELLI STRAVOLGE LA COMUNICAZIONE NEL GIRO DI QUALCHE GIORNO Pochissimo tempo prima'audizione, Il Sole 24 Ore e il Corriere della Sera scrivevano - utilizzando peraltro le stesse parole - ......regnanti della penisola araba non ritengono di dover compiere un'operazione di ripulitura'... I sauditi stanno comprando l'globale dello svago, per soddisfare l'ozio di una sterminata ...Secondo un portavoce'imprenditore, nei prossimi anni la maggior parte dei 25 miliardi di dollari andrà alla Open Society Foundation. Allo stesso tempo, circa 125 milioni di dollari saranno ...

L’economia dell’Eurozona è calata per due mesi consecutivi, ed è in “recessione tecnica” Il Post

Non solo dire addio definitivamente alla legge Fornero, ma anche provare a garantire una pensione dignitosa ai giovani. Lavora su un doppio binario il governo Meloni, con il cantiere per la ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...