Le pagelle di Spezia-Hellas Verona 1-3 | Aquilotti in B

Leggi su 11contro11

(Di domenica 11 giugno 2023) Loè la terza retrocessa dalla Serie A 2022/2023, accompagnata da Sampdoria e Cremonese, dopo 3 anni di permanenza. La condanna il, al termine di una gara giocata tra mille colpi di scena e sofferenze. Petardi e fumogeni in campo, la doppietta di Ngonge, l’espulsione di Faraoni per la “parata” in area di rigore, l’errore di Nzola dal dischetto. Chi si attendeva una partita chiusa con lo spettro dei calci di rigore, è rimasto deluso. Grande gioia invece per gli scaligeri, che festeggiano il quinto anno di fila in massima serie. A seguire ledi. LediPrima di analizzare ledei protagonisti died ...