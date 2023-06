Le lacrime di Ranieri | l' uomo delle imprese impossibili | ' Una gioia indescrivibile'

Al triplice fischio, quando al San Nicola porta di nuovo il Cagliari in Serie A vincendo la finale playoff contro il Bari,scoppia in, sciolto nell'abbraccio del sanitario dei sardi. ...si gioca tutto mettendo dentro Mancosu e Viola ma concede spazi al Bari, che pareggia il ... Ma a per il Cagliari sonodi gioia.Claudioindopo la promozione in Serie A del suo Cagliari: le dichiarazioni dell'allenatore rossoblù Claudio, allenatore del Cagliari, ha parlato a Sky Sport dopo aver raggiunto la ...

Cagliari in Serie A all'ultimo respiro: Ranieri in lacrime! Corriere dello Sport

Il calcio regala grandi emozioni. Gioia e tristezza in pochi minuti. Quanto accaduto questa sera al San Nicola di Bari entrerà sicuramente nella storia della Serie B, forse tra le più belle promozioni ...L'attaccante marocchino è apparso disperato per l'occasione sciupata, dopo la sconfitta contro il Cagliari al 94'.