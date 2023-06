Le insopportabili lezioncine dei self made men | veri o presunti

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 11 giugno 2023) Il mio direttore, commentando scherzosamente tra noi certi miei articoli, mi dice spesso: “Qui è venuta fuori la tua anima bacchettona…”. Ha ragione. Sto diventando un bel bacchettone, ammesso che non lo sia sempre stato. Ma come si fa a non impugnare la bacchetta di palissandro, muovendola nervosamente in aria e calandola, ora qua ora là, su certe testacce che si vedono in giro? L’epoca degli ignoranti Cresce in me un insopprimibile desiderio di tornare, almeno col pensiero e coi ricordi, ai tempi, non lontanissimi, per latà, in cui parole come “rispetto” e concetti quali “stare al proprio posto” ancora avevano un senso. Non si chiede la luna, dopotutto, non si pretende l’impossibile, dicendo che sarebbe assai meglio per tutti se ciascuno, perlomeno, cercasse di restare nelle proprie competenze e conoscenze, senza pretendere d’insegnare il mestiere degli ...