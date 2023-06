“Lasciatelo in pace” | i figli di Enrico Berlinguer contro l’Unità di Sansonetti | nostro padre non è un brand

(Di domenica 11 giugno 2023) Una foto di– e il nome e i simboli che evoca – al centro di una polemica cone di un lettera indirizzata al suo nuovo direttore, Pietro, in cui i 4dello storico dirigente comunista – Bianca, Maria, Marco e Laura – denunciano lo «sconcerto» per quella che sostengono essere una mossa promozionale per lanciare l’uscita in edicola del quotidiano. «Certo la memoria storica appartiene a tutti e per noi è motivo di gioia sapere che la vita e l’attività divengano sentite e vissute da quanti gli vogliono ancora bene, ciascuno secondo la propria soggettività. Ma altra cosa – sottolineano in rosso i quattro – è trasformare il suo ricordo in unpubblicitario»....

