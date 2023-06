(Di domenica 11 giugno 2023) Nasim Eshqi è un’iraniana dai capelli neri e lunghi. Mina Bakhshi, viso tondo e occhi svegli, è invece afghana. Sono belle, giovani. In comune hanno una storia fatta di mani, piedi e pareti: Nasim e Mina scalano. Lo fanno per resistere. Ovvero per protestare contro i regimi dei loro paesi. “Ascend”: la storia di 5 donne, in Afghanistan, con una passione comune X L’produce ...

L'aiuta l'autostima: la sfida si fa verticale L'in pochi anni è arrivata... in vetta. Ma non immaginatevi una disciplina "muscolare": richiede l'uso di un altro ...Si ferma in semifinale la prova di Miriam Fogu nella tappa di Coppa del Mondo diboulder a Bressanone. L'azzurra era riuscita ad entrare tra le prime 20 dopo le eliminatorie, ma ha chiuso il penultimo atto proprio in ventesima posizione, lontana dalle prime ...I risultati della prima giornata della Coppa del Mondo di, con la tappa di Bressanone per la specialità del boulder. Alla Vertikale sono andate in scena le qualificazioni maschili, che hanno visto sei italiani impegnati: nessuno di loro ...

L'Arrampicata sportiva aiuta l'autostima Io Donna

L'arrampicata sportiva in pochi anni è arrivata... in vetta. Ma non immaginatevi una disciplina "muscolare": richiede l'uso di un altro genere di forze. E regala iniezioni di autostima ...