L' anno prossimo Domenica In la fai o no? E Mara Venier si commuove

(Di domenica 11 giugno 2023) A distanza di tre mesi dall'ictus che lo ha colpito, Mauro Coruzzi, in arte Platinette, si è raccontato in un'intervista aIn. Ospite diil conduttoreai 70 anni ha raccontato le sue attuali condizioni di salute, come stia affrontando la riabilitazione, ma anche...

" Lo vorremmo in sala per l'inverno dell', prima della messa in onda della quinta stagione ", ha dichiarato Sessa. Intanto da qualche settimana sono iniziate a Napoli le riprese della ...... questi veri, stanno tenendo in merito alrifacimento di tre ponti su cui sembrano aver a ... Durata dei lavori stimata tra i 30 e i 45 giorni, in pieno avvio discolastico. All'interno del ......palinsesti Rai delautunno 2023, spicca anche il ritorno de Il Paradiso delle signore 8. La soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, dopo il grande successo di ascolti registrato quest',...

L'ad Rai Sergio: «Rosa Chemical-Fedez l'anno prossimo non si ripeterà. Claudio Lippi È una brava persona» leggo.it

In questa fase, il Motomondiale 2023 segue un ritmo che per certi versi ricorda la fasatura del celeberrimo motore “Big Bang” introdotto da Honda sulla NSR 500 a inizio anni ‘90. Gli scoppi, ovvero i ...Ore calde per Max Allegri in vacanza a Montecarlo e immortalato sui social insieme a Martin Riha di mlmsportgroup. Dalla spiaggia di Larvotto Beach peró l’allenatore della ...