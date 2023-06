Landini ormai parla da leader della sinistra | operai e salari possono attendere

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 11 giugno 2023) Sulle riforme, il governo Meloni viaggia spedito. Maria Elisabetta Alberti Casellati ha avuto incontri bilaterali con i sindacati sulla riformaCostituzione in senso presidenziale. “C'è stata condivisione sulla necessità di dare stabilità al governo – ha detto la ministra per le Riforme - aperture importanti sul rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio e anche sull'elezione diretta”. In sostanza, per Casellati, c’è stato “un dialogo positivo e condivisione sui due pilastri sui quali si fonda la nostra proposta 'aperta' di riforma costituzionale: stabilità ed elezione diretta". Il segretarioCgil s’è manifestato più politico che sindacalista. D’altronde, dopo l'abbraccio con Elly Schlein, Maurizioè tornato in casa Dem. Jobs Act il totem negativo La rottura politica tra PD e Cgil si era definitivamente ...