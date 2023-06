(Di domenica 11 giugno 2023) Un campione per ogni "grande" del campionato. In Arabia Saudita sono pronti ad accogliere i fuoriclasse del calcio mondiale, Cristiano Ronaldo è stato il primo a dire sì firmando con l'Al-Nassr, qualche giorno fa l'Al-Ittiad si è assicurato le prestazioni del pallone d'oro Benzema e stando...

MADRID - L'Arabia Sauditasempre più i calciatori dei massimi campionati europei: l'ultima voce è quella relativa a Messi , che alcuni rumors di mercato danno per vicino all'Al. Senza dimenticare ovviamente il ...A questo punto la donnadi darsi fuoco in strada davanti a tutta Cukurova; ma a impedirglielo interviene Fekeli, che la porta a casa sua.Alt nbilek: chi è Zuleyha di Terra Amara...Commenta per primo Tentazione Arabia Saudita per Edin Dzeko : secondo il portale iberico Fichajes.com , l' Alha bussato alla porta dell'attaccante bosniaco, il cui contratto con l' Inter è in scadenza il prossimo 30 giugno.

L'Al-Hilal tenta Neymar con un super stipendio Today.it

Maxi offerta dall'Arabia per Massimiliano Allegri, il suo futuro si deciderà nei prossimi giorni: i nomi della Juventus per sostituirlo L'Arabia Saudita sta diventando un po' la nuova Cina. Il campion ...Il matrimonio tra Allegri e la Juventus è sempre più vacillante. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo i primi contatti, si terrà in questi giorni un vertice a Montecarlo fra Alleg ...