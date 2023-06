L' addio a Giulia e Thiago | il dolore della famiglia Applausi e palloncini in aria all' uscita del feretro dalla chiesa

(Di domenica 11 giugno 2023) " L'amore regala e non priva. Protegge e non uccide ". È quanto si legge su uno striscione che è stato affisso davanti alladi Santa Lucia, a Sant'Antimo,si celebrano i funerali di...

Al termine della cerimonia funebre un lungo applauso, seguito dal lancio in cielo di centinaia di palloncini bianchi, ha salutato il feretro di. Accanto alla bara, per un breve corteo funebre, ...Alcune donne indossano magliette bianche con la scrittae Thiago, il nome del bimbo che la giovane aveva in grembo. In chiesa è stato esposto il gonfalone della Regione Campania. Un lungo ...Tutti uniti per direalla giovane donna. A invocare massimo rispetto della privacy della famiglia diTramontano è stato il sindaco di Sant'Antimo, Massimo Buonanno , il quale ha ribadito ...

L'addio a Giulia e Thiago, il dolore della famiglia - Cronaca Agenzia ANSA

E non si tratta solo di celebrità: I TikTokers impazziscono per questo accessorio surrealista e trovano modi interessanti per abbinarlo Ma non c’è da… Leggi ..." L'amore regala e non priva. Protegge e non uccide ". È quanto si legge su uno striscione che è stato affisso davanti alla chiesa di Santa Lucia, a Sant'Antimo,si celebrano i funerali di Giulia Tramo ...