La Zooantropologia didattica | l’Associazione GEA e l’accesso privilegiato all’universo interiore del bambino | in allegato un esempio di progetto di “Interventi Assistiti con gli Animali IAA”

(Di domenica 11 giugno 2023) Il contributo che la presenza di un animale può dare al suo convivente è importante. Ecco perché è necessario, se non urgente, che le scuole sviluppino (poi vedremo come) percorsi di far comprendere, in un processo di miglioramento del rapporto tra uomo e natura, come l’animale abbia la capacità di mantenere l’essere umano collegato a quella parte più ancestrale, antica, selvatica che risiede in ognuno di noi, ma abbia anche doti terapeutiche ed educative ed è un insostituibile compagno di vita in grado di essere un’ottima compagnia e supporto. Una sana relazione con l’animale domestico è alla base di una convivenza gratificante e stimolante. Accettare e valorizzare la diversità tra le due specie è il fondamento alla base di uno sviluppo relazionale corretto. Purtroppo, la mancanza di conoscenza del mondo canino, del suo modo di comunicare e interagire è alla base di molte ...