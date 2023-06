commenta A La, in Valle d', la comunità è sotto shock dopo la morte improvvisa ad appena 25 anni di Janira Mellé . Le condizioni della ragazza, nota maestra di sci del paese, sono precipitate in pochi ...... ieri è stata sottoposta a un esame di diagnostica all'ospedale di. Poco dopo, l'improvviso ... che ha portato sconcerto e tristezza profonda in tutta la comunità", dice il sindaco di La, ...... ieri è stata sottoposta a un esame di diagnostica all'ospedale di. Lascia i genitori, il ... che ha portato sconcerto e tristezza profonda in tutta la comunità', dice il sindaco di La, ...

La Thuile (Aosta), maestra di sci 25enne muore pochi giorni dopo un intervento: giallo sulle cause del decesso TGCOM

A La Thuile, in Valle d'Aosta, la comunità è sotto shock dopo la morte improvvisa ad appena 25 anni di Janira Mellé. Le condizioni della ragazza, nota maestra di sci del paese, sono precipitate in ...È morta Janira Mellé, giovane maestra di sci valdostana che aveva solo 25 anni. Si era rotta la caviglia, poi una malattia fulminante. Ecco cosa aveva.