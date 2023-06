La serata dei fratelli Esposito | salvezza | promozione e finale mondiale

(Di domenica 11 giugno 2023) Iquesta sera saranno su tre campi diversi: uno a Bari per la, uno a Reggio Emilia per la, uno in Argentina per ilNon sarà una sera come le altre in casaa Castellamare di Stabia. Salvatore, Sebastiano e Francesco Pio infatti saranno tutti impegnati questa sera su tre campi diversi. Inizieranno Salvatore, giocatore dello Spezia e Sebastiano, attaccante del Bari. Il primo si gioca la permanenza in Serie A contro il Verona, mentre il secondo per il playoff di Serie B. Dopo di loro sarà il momento di Francesco Pio indelUnder 20.

Per unache, comunque vada, rimarrà nella storia del Bari e di Bari, oltre allo spettacolo ... Dopo il benvenuto musicalenostri amici del Demodè Club, assisteremo alle esibizioni de 'I ...Unocicloni proviene dall'oceano Atlantico ed è di matrice sub tropicale, mentre l'altro ha ... Non saranno solo temporali diurni, ma si verificheranno anche nel corso dellae della notte. I ...Ovviamente, diciamolo subito, laè aperta a tutti, ed possibile prenotarsi in modo completamente gratuito. In totale ci saranno ben otto squadre, provenienti da tutta Italia, ma anche dall'...

Serata di musica e aperitivi con Pepper Blue uno dei sosia più ... LA NAZIONE

Quarantamila spettatori per il concerto di Franco Ricciardi, ieri sera, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. "È un sogno che si realizza per tutti noi. È la nostra grande festa. Ho fatto goal ...E' in fin di vita il 38 enne di Villaricca, vittima nella tarda serata di ieri di un incidente avvenuto all'altezza del distributore di carburanti di via Lazio, a due passi dalla caserma ...