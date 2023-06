La Promessa | Lola confessa il delitto di Tomas e si toglie la vita

Leggi su fattidigossip

(Di domenica 11 giugno 2023) Laè una serie televisiva spagnola di grande successo in onda su Canale 5, che sta facendo impazzire il pubblico italiano con le sue trame avvincenti. La serie televisiva, ambientata nella Spagna degli anni ’50, racconta le vicende di Jana, una ragazza decisa a trovare suo fratello Curro, scomparso in circostanze misteriose. Nella sua ricerca Jana si imbatte in alcuni segreti che riguardano la sua famiglia, tra cui la morte di Tomás. Nelle prossime puntate, Jana prenderà una decisione rischiosa e partirà alla ricerca di Curro, mentre Mauro dovrà decidere tra Leonor e Teresa. Inoltre, grazie all’intervento di Jana e Manuel, Simona tornerà in salute e farà scrivere una lettera a Lope per suo figlio, nascondendo l’indirizzo. Inoltre, una verità inaspettata verrà a galla, quando il sergente Funes arriverà alla tenuta con una notizia drammatica. La ...