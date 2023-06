La Promessa | anticipazioni dal 12 al 16 giugno 2023 | il barone minaccia Pia

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 11 giugno 2023) Pia Adarre, la governante de «La», negli episodi della soap iberica in onda dal 12 al 16, troverà il coraggio di ribellarsi alEzquerdo accusandolo apertamente di essere uno stupratore. Lui, però, per tutta risposta la minaccerà di vendicarsi per l'affronto subito. Nel frattempo, Jana con l'aiuto di Manuel si procurerà il farmaco necessario a salvare la vita a Simona. La, puntate 12-17: Jana vuole procurarsi l'adrenalina per salvare Simona Simona starà sempre peggio ed il medico le diagnosticherà l'idropisia dichiarandola in pericolo di vita. Jana, dopo aver ascoltato la diagnosi del dottore, rivelerà a Maria che il medico presso cui ha lavorato ha curato un caso simile con un farmaco innovativo, ovvero l'adrenalina. Le ...