La Juve fa i complimenti al City e scatena le reazioni dei tifosi dell’Inter | FOTO

(Di domenica 11 giugno 2023) Si è conclusa la finale di Champions League con il successo del Manchestercontro l’Inter. La finale di Istanbul è stata equlibrata e la squadra di Simone Inzaghi è stata sconfitta a testa altissima. Il gol decisivo è stato realizzato dal centrocampista Rodri. Per l’Inter grandissime occasioni con Lautaro, Lukaku, Dimarco e Gosens. Al fischio finale non è mancato il tweet dellantus: “al Manchesterper la vittoria della Champions League”. Il messaggio hato la reazione deinerazzurri. “Una vostra finale forse tra 3 secoli”, “Questo tweet dopo 13 centesimi di secondi dal fischio dell’arbitro è record! Dite la verità, era pronto nelle bozze”, “dantino vergognatevi con questi”, “più ...

