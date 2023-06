La Ferrari scrive la storia a Le Mans | torna alla 24 Ore dopo 50 anni e trionfa nell' edizione del centenario

... nell'ultima sosta ai box, stentava a riavviarsi, ma alla fine è ripartita, questa volta arrivando davanti a tutti nell'ultimo giro per un successo giunto a 50 anni dall'ultima partecipazione...Il finale Nelle ultime due ore lacomanda sulla Toyota con appena dieci secondi di vantaggio. Sulla vettura giapponese però Ryo Hirakawa commette un errore in frenata ad Arnage, ...... per la prima volta le 420 auto (405+15 in Special List) affronteranno,l'organizzazione, ... Confermati sia l'appuntamento con ilTribute che con la 1000 Miglia Green, gara di regolarità ...

Le Mans: Ferrari scrive la storia, è la decima vittoria FormulaPassion.it

La 24 Ore di Le Mans del centenario entra nella storia consegnando ai posteri la decima vittoria assoluta di Ferrari con la 499P, presentata a fine ottobre e migliorata di gara in gara ...La Ferrari 499P numero 51 dell’equipaggio formato da James Calado, Antonio Giovinazzi e Alessandro Pier Guidi, che materialmente la ha portata a tagliare per prima il traguardo, conquista la vittoria ...