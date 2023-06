La Ferrari fa la storia | Le Mans da urlo | che fine fa la Toyota

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 giugno 2023) Trionfo storico per la. Alla 24 Ore di Lela scuderia del Cavallino si impone conquistando una vittoria che mancava dal 1965. Con il gruppo Giovinazzi, Pier Guidi e Calado la 'rossa' numero 51 conquista così il decimo titolo nelladella competizione automobilistica che si svolge annualmente al Circuit de la Sarthe, nei pressi di Le, in Francia). Quest'anno si celebra l'edizione del Centenario e la Casa di Maranello, a 50 anni dall'ultima gara in questa categoria, è tornata nella top class del Fia Wec. Alla guida della nuova 499P LeHypercar Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi hanno battuto la favoritadi Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa. A conquistare il terzo gradino del podio la Cadillac V-Series.R ...