La Ferrari fa la storia |  domina la 24 Ore di Le Mans dopo 50 anni di assenza

... che dedico a tutti coloro che lavorano in. Dopo 50 anni siamo tornati a partecipare alla massima categoria dell'endurance, che ha segnato la nostrae quella dello sport ...... che dedico a tutti coloro che lavorano in": lo sottolinea il presidente della, ... che ha segnato la nostrae quella dello sport automobilistico. Siamo orgogliosi di avere ...Il numero complessivo di successi sale così a 39, includendo i 29 di classe messi in bacheca nelladia Le Mans. Con il risultato ottenuto nel quarto appuntamento iridato...

Le Mans: Ferrari scrive la storia, è la decima vittoria FormulaPassion.it

Calado, Giovinazzi e Pier Guidi, l’equipaggio della 499P numero 51 che ha sbancato la 24 ore francese, raccontano le loro emozioni durante la corsa, i momenti difficili e quelli esaltanti di una prova ...L'ex F1 non nasconde l'emozione dopo il podio: "Tenteremo la doppietta a Monza davanti ai nostri tifosi. Auto straordinaria anche in condizioni meteo difficili" ...