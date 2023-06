La Coppa portata al cielo dal Manchester City è “Mady in Irpinia” | l’emozione di Iacovacci

(Di domenica 11 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Ceo dell’azienda irpina Iaco Group, Alberto, è sbarcato ad Istanbul per assistere alla finalissima della Champions League tra Inter e. Impossibile rinunciare all’evento più importante del calcio continentale. L’Olympic Ataturk Stadium il teatro dei sogni. In campo tanti fuoriclasse per una finale di altissimo profilo. In palio lapiù ambita, ladelle grandi orecchie, realizzata da Iaco Group. Il trofeo della Champions League è iconico ed è riconosciuto anche come “dalle grandi orecchie”. La versione originale è tutta d’argento, per un’altezza di 73,5 cm e un peso di 7.5 kg. Sono tre i componenti della, ovvero il piede che è la base, la tazza che ne rappresenta il corpo e infine le ...

La Coppa portata al cielo dal Manchester City è "Mady in Irpinia"

