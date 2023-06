La Cina spia gli Usa da Cuba? L' Avana smentisce il Wall Street Journal

(Di domenica 11 giugno 2023) Ladispone di una squadra di intelligence asin dal 2019. La rivelazione che da tre anni Pechino ha stabilito una base per operazioni di sorveglianza a poco più di cento chilometri dalle ...

...Uniti emerge pochi giorni dopo le informazioni diffuse dal Wall Street Journal secondo cui la... Non si tratta di un pallone'made in China' come quello abbattuto nei cieli americani lo scorso ...I servizi segreti del Cremlino sostengono che l'operazione avrebbe l'obiettivo di raccogliere informazioni da diplomatici NATO, di Israele,e Siria ed hanno accusato Apple di averli aiutati. ......che Washington e Pechino si fossero lasciate alle spalle la vicenda del pallone aerostatico '' , una nuova vicenda avrebbe condotto le due superpotenze nuovamente ai ferri corti : la...

La Cina che fa la spia da Cuba RSI.ch Informazione

La Cina dispone di una squadra di intelligence a Cuba sin dal 2019. La rivelazione che da tre anni Pechino ha stabilito una base per operazioni di sorveglianza a poco più di cento chilometri dalle cos ...Pechino, ha dichiarato sotto anonimato un funzionario dell'amministrazione Biden, dispone almeno dal 2019 di un'unità di spionaggio nell'isola caraibica ...