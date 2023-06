Kvaratskhelia miglior giovane della Champions Leagu | Napoli domina pure in Europa Apriamo un ciclo vincente

(Di domenica 11 giugno 2023) Khvichae, l’attaccante delera stato anchegiocatoreSerie A. Notte Calcio– C’é una stella luminosa sul cielo d’è quella stella appartiene a sua maestà Khvicha. L’uomo arrivato dall’Est per incantare l’. Per riportare estro, gioia e magia al Diego Armando Maradona. Il nome dello stadio diavrebbe messo i brividi a chiunque ed invece a 21 annisi è tenuto addosso il soprannome di Kvaradona ed ha macinato calcio e spettacolo in Serie A ed in...

Il giovane attaccante georgiano del Napoli è stato incoronato dalla Uefa come miglior giovane della Champions League 2022 - 23. Kvaratskhelia è stato dunque una sorpresa assoluta non solo in Serie A. Khvicha Kvaratskhelia impegnato con la nazionale georgiana. L'attaccante del Napoli, reduce dal titolo di miglior giocatore del campionato, ha già raggiunto il ritiro in vista delle gare valide per le qualificazioni. Su tutti Khvicha Kvaratskhelia, rivelazione assoluta della Serie A, capace non solo di far dimenticare in fretta Insigne, ma addirittura conquistare il titolo di miglior calciatore del campionato.

