Kokcu saluta il Feyenoord | «Lascio al momento giusto»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 giugno 2023) Orkun, ex centrocampista del, ha parlato del suo trasferimento al Benfica. Tutti i dettagli Orkunha dato il suo addio altramite i canali ufficiali del club olandese. Il centrocampista si trasferirà al Benfica per 30 milioni di euro. PAROLE – «Ho sempre detto che avrei lasciato ilal, e a patto che le condizioni fossero buone anche per la società. Per me era importante avere prima successo qui, e il fatto che sia andata esattamente così mi aiuta a dire addio con orgoglio e soddisfazione. Gli anni almi hanno formato come uomo e come calciatore, porto con me tanti bei ricordi: auguro il meglio a tutti quelli che lavorano all’interno di questo club».