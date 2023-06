Quanto alle aree alluvionate, il livello dell'acqua nel bacino idrico di Kakhovka - fa sapere- continua a diminuire e in 24 ore è calato di un metro. Ora è di 9 metri e 35 cm nell'area di ...Con l'inflazione che non, il costo dei carburanti alle stelle e l'economia della classe ... come se non vi fosse un domani, senza chiedere auna minima strategia per uscire dal conflitto ...Non siamo su piazza dellIndipendenza a, ma a Milano, nel prestigiosissimo Teatro Arcimboldi. Il gruppo sono gli Okean Elzy e il frontman e' Svyatoslav Vakarchuk. Ad un certo puntopure ...

Kiev, scende il livello dell'inondazione - Europa Agenzia ANSA

Il Mar Nero al largo della città ucraina di Odessa sta diminuendo il suo grado di salinità a causa del continuo afflusso delle acque dolci alluvionali fuoriuscite dal Dnipro dopo la distruzione della ...Le forze ucraine hanno liberato il villaggio di Blagodatnoye nella regione di Donetsk, nell'est del Paese: lo ha reso noto su Telegram il consigliere del ministero dell'Interno ucraino, Anton Gerashen ...