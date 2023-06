Caro Tarquinio, se nepoco, anzi pochissimo, ma dal 22 aprile scorso si raccolgono firme per ...e inseguendo una vittoria schiaccia - ucraini (a Mosca) e scaccia - Putin e spacca - Russia (a,...In questo orizzonte s'inquadra la missione Zuppi, cominciata non a caso a, accompagnata in ... così che sidi fallimento se la pace non viene con un solo incontro o una visita. Ma c'è anche ...... da quando la brigata Wagner ha lasciato Bakhmut lo scorso 20 maggio, affidandola alle truppe di Mosca, la situazione si stia lentamente modificando a favore di. Intanto però l'Ucraina è ancora ...

Kiev parla di avanzata nelle aree di Bakhmut e Donetsk TGLA7

Dista appena 140 chilometri da Mosca il distretto di Kaluga, eppure la lontananza dal confine con l'Ucraina non ha messo questa regione al riparo da attacchi con droni. Le immagini che vedete si rifer ...La missione del cardinale Zuppi a Kiev fa riflettere sulla posizione di papa Francesco nel conflitto in Ucraina. La guerra, originata dall’invasione russa, è pagata in modo quasi esclusivo dagli ucrai ...