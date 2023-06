Kiev | dopo crollo della diga 35 persone disperse | 7 i bambini

Il ministero dell'Interno ucraino ha reso noto che nella regione di Kherson risultano disperse 35 persone, tra cui 7 bambini, in seguito alle inondazioni provocate dal crollo della diga di Kakhovka. ...... riferisce Londra, mentrefa sapere che le truppe ucraine sono avanzate fino a 1,4 km in a ... Raid di Mosca su Odessa , la cui costa si è trasformata in un cimitero di mine e animali mortil'...aveva messo in conto un possibile attacco russo contro la diga di Nova Kakovka . Bersaglio ...tornata sotto controllo ucraino da quando i miliziani del gruppo Wagner hanno lasciato l'areamesi ...

Attacco russo con droni a Odessa: 3 morti. Londra: ucraini superano in alcune zone le difese russe - Trump: "Metterò fine alla guerra in Ucraina appena eletto" - Trump: "Metterò fine alla guerra in Ucraina appena eletto"

