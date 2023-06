(Di domenica 11 giugno 2023) su Tg. La7.it -aveva messo in conto un possibile attacco russo contro la diga di Nova Kakovka . Bersaglio ovvio, spietato. E questa è la realtà, mentre lentamente le ...

riferisce Londra, mentre fa sapere che le truppe ucraine sono avanzate fino a 1,4 km in a Bakhmut in 24 ore. Zelensky 'azioni di controffensiva'. Raid di Mosca su Odessa, la cui costa... Queste azioni si svolgono con "missili inglesi Storm Shadow somministrati a", ha denunciato il governatore. "Questa è un'altra della barbarie e della disumanità del regime di,...

Kiev conferma l'avanzata in 4 zone. Mosca attacca con droni iraniani TGLA7

Le forze ucraine sono penetrate nella prima linea delle difese russe in alcune aree del fronte, riferisce Londra, mentre Kiev fa sapere che le truppe ucraine sono avanzate fino a 1,4 km in a Bakhmut..Mosca sembra nuovamente concentrata sul Donbass, su Lughansk e Donietsk ma senza ottenere in apparenza alcun successo recente. Gli ucraini continuano a liberare un villaggio dopo l'altro proprio a ...