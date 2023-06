Kiev accusa la Russia per il crollo della diga di Kakhovka | un piano per frenare la controffensiva

La vice ministra della Difesa ucraina, Hanna Malyar, ha affermato che i russi stanno trasferendo una parte significativa delle loro truppe che erano dislocate nella regione di Kherson verso altri ...Mosca: raid sugli sfollati Nel frattempo, mentre continuano le incursioni aeree per cercare di colpire il cuore della capitale russa,fa sapere che l'esercito di Vladimir Putin ha perso ...... in cui discuterà termini e modi per continuare a dare supporto a, in vista del prossimo vertice di luglio a Vilnius. Intanto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov,l'occidente di non ...

Ucraina: colpita la diga di Kakhovka, Kiev accusa i russi. Riunione ... Agenzia ANSA

La vice ministra della Difesa ucraina, Hanna Malyar, ha affermato che i russi stanno trasferendo una parte significativa delle loro truppe che erano dislocate nella regione di Kherson verso altri fron ...Zelensky conferma il contrattacco. Raid russo su Odessa. Onu: la crisi umanitaria nel Paese è enormemente peggiorata dopo la rottura della diga di Kakhovka. Seimila evacuati dopo le inondazioni a Kher ...