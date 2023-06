Kayak Cross | Stefanie Horn conquista la medaglia di bronzo in Coppa del Mondo

(Di domenica 11 giugno 2023) Ancora unaper l’Italia indelnella nuova specialità olimpica delche farà il suo ingresso nel programma a cinque cerchi da Parigi 2024. Dopo l’oroto in Germania la scorsa settimana,sale nuovamente sul podio nella spettacolare provando ladi. A precedere l’Azzurra della Marina Militare sul podio, sono la britannica Kimberley Woods, chelad’oro e la ceca Tereza Fiserova. Sfortunato invece Giovanni De Gennaro che nella gara maschile arriva in finale ma resta fuori dal podio. Il carabiniere bresciano in terza posizione per tutta la gara, è ...

Stefanie Horn sale sul podio anche questa settimana nella C oppa del mondo della nuova specialità olimpica del. L'azzurra della Marina Militare, oro sette giorni fa ad Augsburg, nella tappa di Praga è terza dietro alla britannica Kimberley Woods e la ceca Tereza Fiserova. Nella prova maschile ...Domenica interamente dedicata alcon i time trial per decretare le griglie di partenza alle ore 9, mentre dalle 11 al via le batterie e seguire quarti di finale, semifinali e finali.... con Giovanni De Gennaro (oro nel K1) e Stefanie Horn (oro nella nuova specialità olimpica dele argento in K1 slalom). In totale, sono quindici gli atleti convocati dal DT Daniele ...

Canoa: Cdm slalom, bronzo per Horn nel kayak cross a Praga Il Dubbio

Praga, 11 giu. – (Adnkronos) – Ancora una medaglia per l’Italia in coppa del mondo nella nuova specialità olimpica del Kayak Cross che farà il suo ingresso nel programma a cinque cerchi da Parigi 2024 ...Ancora un podio per l’Italia nella seconda tappa della Coppa del Mondo di canoa slalom: a Praga, in Repubblica Ceca, nel kayak cross, nuova specialità olimpica che farà l’esordio a Parigi 2024, tra le ...