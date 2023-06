Kata scomparsa a Firenze | la bimba è stata rapita? L’appello della mamma | ‘Aiutatemi’

(Di domenica 11 giugno 2023) Ènel nulla,piccolaleya Alvarez non si hanno notizie. Ore di angoscia e preoccupazione quelle che stanno vivendo i familiari che non vedono l’ora di riabbracciarla e mettere così la parola fine a quest’incubo. La bambina ha 4 anni ed ènel nulla a, nella zona di Novoli. Cataleya scompare nel nulla:di 4 anni litiga con gli amichetti poi fa perdere le sue tracce LapiccolaIeri mattina la bambina era all’ex hotel Astor – edificio nel quale vive e che è occupato da diverse famiglie – mentre laera a lavoro. La piccola sarebbe sparita intorno alle 13. Prima di far perdere le proprie tracce,leya il suo ...

In uno di questiè stata vista giocare prima della, in quello che affaccia in via Boccherini , strada di palazzi residenziali e negozi aperti. Le utenze sono collegate abusivamente, ...Era con un'amica a giocare la bambinaa Firenze nel pomeriggio di ieri (sabato 10 giugno 2023). La madre di, così la chiamano amici e parenti, ha raccontato ai microfoni dei telegiornali che l'amichetta e sua madre hanno ...Che fine ha fatto Kataleya Alvarez Tutti a Firenze, ormai si chiedono che fine abbia fatto la piccola, la bambina peruviana, di soli 5 anni, che ènel pomeriggio di sabato a Firenze . La mamma , tornando da lavoro, non l'ha trovata in casa . L'ultima volta che è stata vista indossava ...

Kata scomparsa a Firenze, cosa sappiamo: la pista del rapimento, l'ex hotel occupato in cui vive, gli screzi con gli altri ... ilmessaggero.it

Nell'edificio nessuna traccia di Cataleya, non escluso l'allontamento. Molte le segnalazioni di cittadini. Immagini delle telecamere passate al setaccio (ANSA) ...Le indagini sulla scomparsa di Mia Kataleya Chicllo Alvarez, una bambina peruviana di 5 anni, stanno procedendo con grande attenzione da parte degli investigatori dei Carabinieri. La piccola è sparita ...