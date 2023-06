Kata scomparsa a Firenze | cosa sappiamo | la pista del rapimento | l' ex hotel occupato in cui vive | gli screzi con gli altri inquilini

(Di domenica 11 giugno 2023) Che fine ha fattoleya Alvarez? La bambina peruviana, di soli 5 anni, èda sabato pomeriggio a. La mamma, tornando da lavoro, non l'ha trovata in casa. L'ultima...

AGI - Sono andate avanti tutta la notte e ancora stamattina a Firenze, le ricerche di, la bambina di cinque anni figlia di peruviani,da ieri. La bimba stava giocando con alcuni coetanei nel cortile dell'hotel Astor, una struttura occupata alla periferia della città ...Sono ore di ansia e preoccupazione per la sorte di una bambina di soli 5 anni , la piccola Cataleya Alvarez , affettuosamente chiamatada tutti. Nel pomeriggio di sabato, la piccola èimprovvisamente dalla sua abitazione a Firenze , gettando nello sconforto familiari e conoscenti. Dopo che i parenti hanno lanciato l'...La mamma di, la bambina di 5 annida ieri nel primo pomeriggio a Firenze , è disperata. Ha trascorso la notte a cercare la figlia insieme alle unità di soccorso e a due amiche che non l'hanno ...

Bimba scomparsa, chi è la piccola Kata - Firenze LA NAZIONE

Che fine ha fatto Kataleya Alvarez La bambina peruviana, di soli 5 anni, è scomparsa da sabato pomeriggio a Firenze. La mamma, tornando da lavoro, non l'ha trovata in casa. L'ultima volta che è stata ...Lieve malore per Caterina, madre della bimba di origine peruviana, Mia Kataleya Chicllo Alvarez, 5 anni, scomparsa da sabato 10 giugno nel quartiere fiorentino di Novoli. La donna, che ha avuto un cro ...