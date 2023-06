Kata è con me | telefonata choc all' amica della madre | verifiche in corso

Leggi su iltempo

(Di domenica 11 giugno 2023) Si cerca ovunque per trovare Mialeya Chicllo Alvarez, la bambina di origine peruviana scomparsa a Firenze. Ma non c'è alcuna pista concreta. La piccola di 5 anni, chiamatadalla famiglia, è scomparsa ieri pomeriggio dall'ex hotel Astor, in via Maragliano, nel quartiere fiorentino di Novoli: stava giocando nel cortile dell'ex hotel dove vive con la famiglia e dove abitano altre decine di persone, di varie nazionalità, che nel settembre shanno occupato l'edificio. Non è ancora chiara la din. La piccola, affidata allo zio, era a giocare in cortile. L'unica cosa certa è che la bambina, verso le 15 del pomeriggio di ieri, è letteralmente svanita nel nulla. In questo contesto gli inquirenti non escludono nessuna pista, neanche quella del rapimento. E numerose sono le segnalazioni ...