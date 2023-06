Juventus | Birindelli | “Tifosi bianconeri viziati | non digeriscono le sconfitte”

(Di domenica 11 giugno 2023) “Sono, nel senso buono del termine, perché sono abituati troppo bene a vincere”. Così l’ex bianconero Alessandroha parlato della tifoseria dellain un’intervista a Tuttosport. “Secondo me, rispetto ad altrimeno bene la sconfitta e sono meno pazienti quando le cose non vanno bene, ma non si esaltano troppo nelle vittorie perché sono abituati” ha aggiunto. SportFace.

Alessandro, ex difensore della, ha parlato a Tuttosport della stagione dei bianconeri ormai terminata Alessandro, ex difensore della, ha parlato a Tuttosport. PAROLE - "Si ...Alessandro, ex difensore della, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal . Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it : CalcioNapoli24.it è stato ...- Per dare idea del disastro si decide di andare controtendenza, iniziando l'esposizione ...9 e Samuele(1.391 minuti), media voto 5,8. Altri due calciatori a quota 30 presenze: ...

Birindelli: "Juve, occorre fare tabula rasa e ripartire da zero. Rispetto dei ruoli fondamentale" TUTTO mercato WEB

Alessandro Birindelli, ex difensore della Juventus, ha parlato a Tuttosport. PAROLE – «Si torna al discorso di prima, in questa stagione Allegri ha dovuto fare troppo e ha perso di vista il suo lavoro ...Il Monza, come noto, è fortemente interessato a Pasquale Mazzocchi, esterno destro della Salernitana su cui, nelle ultime ore, pare ...