(Di domenica 11 giugno 2023) Stavolta a restare delusi saranno i tifosi dellantus, una loropotrebbe firmare per ilSe qualcuno non avesse seguito le ultime vicende legate al campionato italiano, farebbe… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Basta un gol di Chiesa alla, che vince 1 - 0 a Udine e chiude il suo campionato settima a ... All'Olimpico il gol iniziale di Nikolaou è una doccia, ma i giallorossi reagiscono e trovano il ...La stampa britannica arriva a parlare di divorzio • Lo scandalo dello scandalo: Laha ... I tormenti del Pd La Stampa: 'In Italia involuzione autoritaria' Il Sole 24 Ore:sui prezzi ...Una docciasuperiore anche allo scudetto perso dallaa Perugia o dall'Inter il 5 maggio 2002. Qualcosa di tremendamente simile hanno provato però sempre in Germania i tifosi dell'Amburgo ...

Juve gelata: la bandiera al Napoli, tradimento totale ... Calciomercatonews.com

Milinkovic Savic Juve, dalla Spagna: un club è in pole per il serbo. Le novità sul futuro del centrocampista della Lazio Dalla Spagna arriva una notizia che “gela” la Juve e il sogno di portare Milink ...Il presidente gela la Juventus, le sue parole fanno eco a quelle del direttore generale Scanavino. Speranze al lumicino. La confusione regna sovrana da settimane per quanto riguarda il futuro della Ju ...