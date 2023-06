Juve | Birindelli | 'I tifosi bianconeri viziati | non digeriscono le sconfitte e non sono pazienti'

(Di domenica 11 giugno 2023) L'exAlessandroha parlato della tifoseria bianconera in un’intervista a Tuttosport. “, nel senso...

Alessandro, ex difensore della Juventus, ha parlato a Tuttosport della stagione dei bianconeri ormai terminata Alessandro, ex difensore della Juventus, ha parlato a Tuttosport. PAROLE - "Si torna al discorso di prima, in questa stagione Allegri ha dovuto fare troppo e ha perso di vista il suo lavoro principale,...Con 31 presenze troviamo Andrea Petagna (1.668 minuti e 4 gol) con media voto 5,9 e Samuele(1.391 minuti), media voto 5,8. Altri due calciatori a quota 30 presenze: Pablo Marì (2.489 ...... già sulle tracce dell'atleta napoletano lo scorso anno, potrebbe mettere sul piatto della bilancia 4 milioni di euro e una contropartita tecnica (). La Salernitana lo valuta circa 10 ...

Birindelli: "Alla Juve devi metterci la faccia. Quella volta con l'Avvocato..." Tuttosport

Secondo il giornalista De Paola i dirigenti della Juventus dovrebbero ascoltare il malcontento dei tifosi ed esonerare Allegri ...Intervista all'ex terzino bianconero: "Un vero bianconero non si nasconde mai. La differenza con gli altri club sta nel dna" ...