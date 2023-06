Juve | Balzarini | «Allegri vuole restare | sul mercato…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 giugno 2023) Le parole del giornalista Gianniin esclusiva antusnews24 sul futuro del club bianconero. I dettagli Intervistato in esclusiva dantusnews24, il giornalista Mediaset Gianniha così affrontato gli argomenti di attualità in casa. PAROLE – «L’incontro con Elkann non c’è stato, mentre sul fatto che l’offerta ci sia arrivano segnali in questo senso da parte dell’Al-Hilal, la squadra che voleva Messi per intenderci. Che oraci pensi è vero, ma è una situazione che deve evolversi.infatti considera maggiormente l’idea di rimanere a Torino anche per un discorso legato alla famiglia. E poi è un fatto di non volersene andare sconfitto dopo due anni, vorrebbe almeno tirare fuori lada una situazione ...